Vaata pilte. Kuidas hääletamine tuuakse koju kätte

Selle tunni jooksul, mil me jaoskonna esindajatega kaasa jooksime ning inimeste elupaikadesse ootamatult ja ette teatamata sisse sadasime, mõistsin, et vanemad inimesed, kes tavaliselt teenust kasutavad, ootavad suure rõõmuga külalisi, kas või jaoskonna esindajaid, ja sedagi viivuks, et hääl anda. See on viis, kuidas olla osa valimismöllust ja elust.