Soomaal on väike suurvesi

Soomaal mõõdeti laupäeva hommikul veetasemeks 170 sentimeetrit. Kui arvestada, et keskmine suurvee tase on sealsete üleujutuste aegu peaaegu kaks korda kõrgem, siis eriti suur see suurvesi ei ole. Olukord võib aga muutuda, sest Riisa mõõtepunkti andmetel tõuseb vesi rahvuspargis praegu sentimeeter tunnis. Soomaa ettevõtja Aivar Ruukel ütles, et tempo oli samasugune juba möödunud nädala lõpus.