Vikerkardin pole seni müünud ühtegi järve ääres asuvat maja

Vikerkardina omaniku Robert Jaani seletusel on kaks maja praegu sellises staadiumis, et neis saab elada. Mõlemad majad on ka välja üüritud. Jaani avaldas lootust, et ühe maja ostab praegune üürnik endale päriseks.

Kaks maja, millest üks on valmis ja teisel on sisetööd tegemata, on kinnisvaraportaalis müügis. Lõplikult valminud 189-ruutmeetrise maja eest küsib arendaja 285 000 eurot. Selle raha eest saab osta kahekorruselise ja neljatoalise maja, mille sisekujunduse on teinud sisearhitekt. Reklaamis on kirjas, et maja koristamist hõlbustab kesktolmuimeja ning sauna elektrikeris on telefoni teel juhitav.

Teisest, 223 ruutmeetri suurusest majast on valmis karp ning seda pakub arendaja 231 000-eurose hinnaga.

Neljandat juba valminud hoonet pole kinnisvaraportaali müüki pandud.