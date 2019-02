Mõrva jälgi Leie lähedal peita püüdnud vennad saadeti pikaks ajaks vangi

Kohus leidis, et tunnistuste järgi oli Erik Kruusimägi soovinud tappa mõlemat Poseidoni ööklubis 2017. aasta 16. jaanuaril viibinud allilmategelast Lauri Merimaad ja Sergei Permanovi. Kohtunik Aime Ivanson lausus otsust välja kuulutades, et sündmuskohal viibinute tunnistuste järgi oli Erik Kruusimägi öelnud, et kumbki mees ei tohi ööklubist elusalt lahkuda.

Kohtunik ütles otsust kommenteerides, et kahe mehe tapmine pandi toime julmal ja piinaval viisil, millest annab tunnistust see, et ohvritel olid noahaavad keha esiküljel ja selja taga. «Ei ole tõenäoline, et tapjad keerasid ise ohvrid pärast pussitamist ringi, et lüüa neid ka teisele poole. Seega olid ohvrid pärast esimeste noahaavade saamist elus ja suutsid ennast liigutada,» ütles kohtunik.