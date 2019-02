Ansambli Ewert and The Two Dragons liikmetel Sakala püsitellimust ei ole, kuid toimetuses süvenesid nad värske lehe lugemisse usinalt.

Kümme aastat tegutsenud ansamblil Ewert and The Two Dragons ilmus eelmise aasta lõpus neljas kauamängiv, "Hands Around the Moon". Seekord on Välis-Eesti ansambliks nimetatud draakonid võtnud albumi lendulaskmiseks teadlikult aega ning annavad kontserte ka kodumaa pinnal. Suisa vallamajade tuuri siiski plaanis ei ole, kuid maailma näinud muusikud jõuavad muu hulgas ka Viljandi Lennukitehasesse.