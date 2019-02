Riigi rahasüst võimaldab Eesti mesinikel naabritega ausamalt konkureerida

Polli kandi mesinik Antu Rohtla avaldas usku, et rahaline tugi motiveerib mesinikke rohkem PRIA-s ennast arvele võtma. «Arvatakse, et seni on registreeritud vaid pooled mesilad. See toetus meelitab neid ehk veidi võsa varjust välja tulema.»

Läti üliodav mesi

Antu Rohtla tuletas meelde, et nii Soomes kui Lätis on juba aastaid makstud tarutoetusi. «Meie Lõuna-Eestis oleme seetõttu löögi alla sattunud. Lätist tuleb mett sisse viie euroga kilost ning selle hinnaga on naabrid käinud ka Karksi-Nuia turul linnumagusat müümas,» rääkis Rohtla. Ta lisas, et kuna Lõuna-Lätis ja Leedus on tingimused mesilaste pidamiseks soodsamad, on nad niigi eelisseisundis.