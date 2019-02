Viljandis inspireeritakse maailma vallutama

Maailma vallutamise kogemusi jagavad Cleveroni võtmekliendihaldur Rasmus Luhakooder, kes räägib rahvusvaheliste suurklientideni jõudmisest, nendega suhtlemisest ja selle eripäradest, ning JCI tänavuse maailmakongressi peakorraldaja Kai Kuusik-Greenbaum, kes kõneleb, miks on oodata novembris Eestisse 5000 inimest üle terve maailma ja kui enneolematu ettevõtmine see on.

Õhtu ühe peakorraldaja Arti Küti sõnul on üritus mõnusa vestluse vormis ning lisaks korraldatakse osalejatele ettevõttes ringkäik.

"Cleveroni arengud on viimasel ajal väga palju tähelepanu pälvinud ja huvi ettevõtte siseeluga tutvumise vastu on suur. Noortele aktiivsetele inimestele on sellise kultuuriga ettevõtted väga atraktiivsed," rääkis Kütt.

Lisaks on ainulaadne võimalus teada saada, kuidas toimub läbi aegade Baltikumi suurima konverentsi korraldamine, milles huvitatud saavad soovi korral ise kaasa lüüa.

Seekordne inspiratsiooniõhtu on järjekorras neljas. Ürituste sari on kujunenud väga menukaks. “Meil on hea meel, et Viljandis on suur hulk aktiivseid inimesi ning väga asjalik kogukond. Kui esimesed üritused toimusid paarikümne inimese osavõtul, siis seekordne registreerumine on näidanud, et aktiivseid inimesi on oodata mitu korda rohkem,” sõnas JCI Viljandimaa president Rode Luhaäär.

Varasematel üritustel on teiste hulgas üles astunud maailmakoristuspäeva eestvedaja Anneli Ohvril, VLND kogukonna eestvedaja Kris Süld, JCI Euroopa Asepresident Diana Mardarovici ja Cleveroni kaasasutaja Arno Kütt.

Inspiratsiooniõhtuga tahetakse pakkuda aktiivsetele Viljandi inimestele tuge mitmekülgsete koolituste ja inspireerivate vestlusringide kaudu, milles osalevad oma ala tipptegijad. Inspiratsiooniõhtu korraldajaks on MTÜ JCI Viljandimaa. See on