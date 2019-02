Uisurajal ootavad liuglejat vesi ja ohtlikud augud

Sula on jääle toonud palju vett, mis üritab jää alla pääseda. Nii on jäässe tekkinud keerisaugud, mis pealt vaadates on üsna pisikesed, kuid altpoolt võib nende süvend olla ohtlikult suur ning kohati võib inimene neist läbi vajuda.

„Need augud on ohtlikud just seetõttu, et pealtpoolt vaadates võivad need tunduda süütud ja väikesed,” selgitas Kristjan Kivistik. „Tegelikkuses võib selle augu ümber olla väga õhuke jää ning läbikukkumise oht on väga suur.”