Jaak Madison: EKRE pole nišipartei, pigem on seda sotsid

Jaak Madison, ma väidan, et te olete Järva- ja Viljandimaa ringkonnas see poliitik, kelle puhul sõltub kampaaniast ning üldse valimispäevaeelsetest tegudest ja väljaütlemistest kõige vähem. Need, kes teie poolt hääletada plaanivad, teevad seda niikuinii, ja need, kes ei taha seda mingil põhjusel teha, ei muuda ilmselt kunagi meelt. Kas olete selle väitega nõus?