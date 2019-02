Hõbeehete väljanägemise ja kandmise vahel on alati seos

Ehtekunstnik Harvi Varkki selgitab, et hõbedal ja hõbedal on vahe – kõik oleneb proovist. «Hõbedasulamiks sulatatakse kokku puhas hõbe ja vask. Proov näitab, mitu protsenti vaske on pandud hõbedasse. Vene ajal oli levinud proov 875, mis tähendab, et 87 protsenti oli seal hõbedat ja 13 protsenti vaske. Kõrgem proov oli toona 916 – niisugust hõbedat kasutati tavaliselt juveelitehastes lauahõbeda tegemiseks. Tänapäeva proovistandard on 925. Kui puhast hõbedat ja prooviga hõbedat võrrelda, siis puhas hõbe on tunduvalt valgem, prooviga hõbe on hallikam,» räägib ta.