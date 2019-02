Priit Toobali talu alghind enampakkumisel langeb

Septembri lõpus oli Põhja-Sakala vallas Võlli külas asuva talu alghind enampakkumisel 40 000 eurot, seejärel 35 000 ning viimaste ametlike teadaannete järgi on see langenud 30 000 eurole.

Kohtutäitur Janek Pool ütles, et kinnistu on endiselt enampakkumisel, kuid rohkem infot võimalike huviliste kohta ei saa ta täitemenetluse jooksul avalikkusele jagada.

Mullu oktoobris kutsus kohtutäitur võimalikke ostuhuvilisi tutvuma Keskerakonna endise peasekretäri Priit Toobali võlgade katteks oksjonile pandud taluga, kuid ainsana olid talu vaatama tulnud Sakala ajakirjanikud. Ehkki Sakala töötajad keelatud alale ei läinud, ütles Toobal varsti pärast ajakirjanike Võlli talust lahkumist, et koostab reporter Katariina Krjutškova kohta kaebuse politseile. Hiljem teatas Toobal sotsiaalmeedias, et ta siiski ei esitanud avaldust.

Veel oktoobri alguses kinnitas Toobal Sakalale, et riigipoliitikas kaasalöömise ajal võetud suure pangalaenu maksete tasumata jätmine viis tema kodumaja haamri alla. Praegu Põhja-Sakala vallas ettevõtjana toimetav Toobal kinnitas, et laenumure pole kuidagi seotud tema tegevusega ettevõtjana.

«Täitemenetlus ei ole seotud ettevõtlusega,» ütles Toobal. «Aga selge, et ka see tuleb korda saada ja olen nii panga kui täituriga läbirääkimistes.»

Priit Toobalile kuulub naaberkülades neli kinnistut ning tema ettevõttele Kildu Grupp veel endine Kildu koolimaja. Kõik need kinnistud tagavad Maaelu Edendamise Sihtasutuselt 2016. ja 2017. aastal võetud laene kogusummas täpselt miljon eurot. See raha on Toobalil läinud selleks, et kujundada Kildu endisest koolimajast ratsa- ja külastuskeskus.