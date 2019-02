Huvilistele uksed avanud waldorfkoolis kõlas gong ja vaikne nohin

Tänavu möödub sajand maailma esimese waldorfkooli loomisest Stuttgardis. See seletab Viljandi waldorfkooli ühe ruumi seina katvat suurt maailmakaarti, mille on seitsmenda klassi õpilased ise joonistanud. Selle juurde on pandud käsitsi tehtud kaardid, mis on saadetud maailma eri nurkades asuvatest waldorfharidust andvatest koolidest. Kui USA-st saabunud tervitused moodustavad pika rivi, siis waldorfpedagoogika sünnimaalt Saksamaalt laekunud kaarte on juba praeguseks nii palju, et neile tuli seinal eraldi sektsioon teha.