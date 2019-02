Viljandi linnavalitsusel kulub ligi 50 000 eurot selleks, et kolida linna üks suuremaid lasteaedu, keset Männimäe elurajooni asuv Mängupesa järgmiseks sügiseks kesklinna Vabaduse platsi äärde. Kolida on vaja selleks, et lasteaia enda hoones teha põhjalik remont.