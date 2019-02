Viljandi järvel on varasematel aastatel korraldatud nii mõnigi jäärajavõistlus ning 16. veebruariks on sinna planeeritud sarja «Eesti jääraja kunn 2019» etapp. Eile keskkonnaametist Viljandi linnavalitsusse jõudnud kiri toob aga välja, et reeglite kohaselt ei tohiks ükski mootorsõiduk järvejääle minna.