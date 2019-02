Nii mõnedki Viljandimaa talud, kel on rohumaid, aga kes ise loomi ei kasvata, müüvad silo nii Eesti loomapidajatele kui Skandinaaviasse. Üks sellistest on Undi talu Mustla lähistel. Vanaperemehe pensionile jäämise järel on seal loomapidamine lõpetatud, aga heinamaid jagub ja niidumasinad on olemas.