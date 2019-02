Tänase paberlehe avalugu toob esile ühe Keskerakonnale tehtud 5000-eurose annetuse. Suurele parteile on see üsna väike tükk – sellesama Keskerakonna tulud ja laekumised küündisid eelmise aasta viimasel kolmel kuul koos riigi toetusega üle 600 000 euro. Ent keskmist sorti palka teeniva inimese silmis on too neljakohaline summa vägagi arvestatav. Säärast raha ei käida niisama lihtsalt välja.