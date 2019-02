Noormängijad kindlustasid koha tugevusgrupis

«See oli võitlus Eesti võrkpalli liidu karikavõistluste finaalturniirile pääsu nimel. Saime kaks võitu ja ühe kaotuse, seega säilitasime koha teises finaalgrupis,» lausus treener Merle Keerutaja. «Meie teises võistkonnas mängivad tüdrukud sünniaastaga 2005 ja 2006, kuigi U-16 klassi mängijate sünniaastad on 2004 ja 2005. Seega tüdrukud on tublid, et koha säilitasid.»