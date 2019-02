Centrumi Klicki poe juhataja Regina Rebane ütles, et kaks asja, mis võiksid olla igal telefonil, on kaitseümbris ja -kile. «Kui ümbriseta telefon kukub kivipõrandale, on ikkagi väga suur tõenäosus, et see läheb katki,» põhjendas ta ning rõhutas, et kui telefon on kukkunud ja sellel on täkked, siis sellele enam garantiiremonti ei tehta. Neil, kes telefonile kaitseümbrist ja -kilet ei taha, soovitas ta võtta nutiseadme kindlustuse.