Kristiina Uus, Rebeca Lotta Aasmäe ja Robin Koovit võtsid istet õpilasesinduse koosolekulaua ümber. Sisseharjunud liigutusega jõuab teksapükste taskust lauale üks Huawei mobiiltelefon. "Mul on siin ajalookonspekt lahti," ütles Kristiina Uus ning tähendas, et margi poolest on ta Huawei telefon vist Mate 10. "Aga pole väga kindel selles."