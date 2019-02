Kodutuid loomi aitavad neli omavalitsust ühisel jõul

See summa jaguneb nelja omavalitsuse vahel elanike arvu jägi. Püsitasule lisandub tasu osutatud teenuste eest.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on see esimene omalaadne ühishange.

«Mul on hea meel, et kõik Viljandimaa omavalitsused selle hankega kaasa tulid. Hulkuvate ja abivajavate loomadega on mõistlik tegelda maakonnas ühiselt, mitte igal vallal ja linnal eraldi,» ütles Timpson pressiteate vahendusel.