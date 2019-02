Õhtune muuseumiöö avaldas teema

Nagu teatas muuseumiöö kommunikatsioonijuht Triin Männik, avavad muuseumid oma uksed pärast tavapärast tööpäeva kell kuus ning programm kestab õhtul kella üheteistkümneni. Kavas on ekskursioonid, mängud ja kontserdid.

«Käesoleva aasta muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses, ja küsima, milliste mustrite osad me ise oleme,» lausus Männik. «Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad?»

Üks ürituse kuraatoreid Jaanika Jaanits ütles, et see on avastamise aeg: viis tundi, mil omapäi või kambakesi kodust välja tulla ja muuseumide põnevast valikust oma mustrid kombineerida.

«Kavad teeme avalikuks aprillis, aga kindel on see, et igas maakonnas leiab avastamist ja tegutsemist, sõltumata sellest, kas sind paelub rohkem ajalugu või kunst, loodusteadused, rahvakultuur või tehnoloogia,» rääkis ta.

15. veebruarini saavad muuseumid, erakogujad, galeriid ja muud paigad end programmis osalemiseks kirja panna, selleks tuleb muuseumiöö korraldusmeeskonnaga ühendust võtta.

Eelmisel aastal avas muuseumiööl uksed rohkem kui 200 muuseumi ja mäluasutust ning õhtu jooksul läks kirja üle 125 000 muuseumikülastuse. Võrdluseks: aasta jooksul käiakse Eestis muuseumides 3,5 miljonit korda.

Muuseumiööd korraldavad igal aastal muuseumid, muuseumiühing ning rahvusvahelise muuseumide nõukogu ICOM Eesti esindus.

Esimesel korral, 2009. aastal oli muuseumiöö juhtlauseks «Öös on asju», 2010. aastal «Öös on lugusid», 2011. aastal «Öös on aardeid», 2012. aastal «Öös on kino», 2013. aastal «Öös on inimesi», 2014. aastal «Öös on tähti», 2015. aastal «Öös on muusikat», 2016. aastal «Öös on laineid», 2017. aastal «Öös on mänge» ning 2018. aastal «Öös on pidu».

Sakala küsib: miks on öö õhtul?

Miks kannab kõnealune üritus nime muuseumiöö, mitte muuseumiõhtu? On ju enamik muuseume avatud just õhtul ning ööseks pannakse uksed kinni.

Vastab Triin Männik, muuseumiöö kommunikatsioonijuht

Kella kuuest kuni kella üheteistkümneni on aeg, mil osalevad muuseumid kindlasti avatud peavad olema, aga me kutsume muuseume alati üles uksi kauem lahti hoidma. Viimastel aastatel olemegi nii kaugele jõudnud, et suuremates linnades ja mitmel pool maal on mõned kohad, mis korraldavad spetsiaalselt pikema muuseumiöö. Eesti jalgrattamuuseum Väätsal kuulutab näiteks alati, et tema enne uksi ei sulge, kui viimane külaline on lahkunud. Ehk siis kui muuseumid jaksavad, võib programm kesta kauem kui kella üheteistkümneni.