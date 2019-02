Viljandi Tuleviku esindusmeeskond jäi alla Kuressaarele, harrastajad said jagu Elvast

Viljandi Tuleviku klubi ridades tegutsev kogukonnajuht Marek Tiits vahendas, et taliturniiri kohtumises avas meie meeskond skoori, kui 18. minutil oli teist mängu järjest täpne Indrek Ilves. Saarlased kaotasid keskväljal palli, Tanel Lang viis Tuleviku kontrarünnakule ning leidis suurepärase läbisööduga trahvikasti nurka sööstva Ilvese. Too tulistas terava nurga alt täpselt peale ja viis kollased 1:0 ette viis.

Viljandlaste esindusmeeskonnal on taliturniiril pidada nüüd veel kohtumine Tallinna Kaleviga. See saab teoks 8. veebruaril kell 17.45. Meeskonna peatreener Sander Post on kokku leppinud ka sõpruskohtumise FC Elva ja Narva Transiga. Need mängud on vastavalt 16. ja 22. veebruaril ning lõpetavad esindusmeeskonna hooajaks valmistumise perioodi.