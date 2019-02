Noorte tantsuvõistlus ootab osalejate kavasse rahvuslikke elemente

Registreerimine kestab 7. veebruarini ning praeguseks on end kirja pannud üheksa truppi. Lisaks kohalikele, kes on noortekeskuses tantse harjutanud juba septembrist saati, on osalejate seas Viljandi rühmi. Karksi-Nuia noortekeskuse juhataja Illika Orav teadis öelda, et ka Abja-Paluojal on agarasti tantse õpitud.

«Konkurents on ikka tihe,» lausus Orav lõbusalt ja lisas, et kuu aja pärast on kindlasti, mida laval vaadata.

Et harjutamisaeg on jäänud Eesti Vabariigi juubeli aasta sisse, otsustati ürituse teemana välja käia «Rahvuslikud elemendid». «Nii et tantsus peab kasutama rahvuslikke elemente,» täpsustas Orav. Varem on võistluse teemaks olnud näiteks «Värviline» ning «Must ja valge». Mullu, «Move Your Body» viienda aastapäeva puhul lähtuti teemast «Sünnipäev».

Ürituse põhikorraldajad on Illika Orava sõnul kohalikud aktiivsed noored ning tema ülesanne on olla neile mentor. «Aga veavad ikka nemad. Sügisel juba said ülesanded jagatud, et kes mida teeb.»