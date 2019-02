Kolga-Jaanis tähistati Tartu rahu aastapäeva väärikate sõnavõttudega

«Eesti Vabariigi sünd ei olnud ainult õnnelik juhuste kokkulangevus, vaid ka juhtide tark tegutsemine. Neil inimestel, kes olid Eesti Vabariigi eesotsas, olid ka diplomaadioskused, nii et Eesti Vabariik sündis ja jäi,» nentis ta ning jätkas: «Suured riikide ümberkorraldused toimuvad just impeeriumide kokkulangemise ajal. Tartu rahuleping on väga targalt sõlmitud leping ja just sellega tunnustas Nõukogude Venemaa esimese riigina Eesti Vabariigi sündi. Saja aasta tagused sündmused õpetasid meile, et iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Riigid ei ole võrdsed, neil on erinevad huvid ja väikesed riigid peavad end kaitsma. Pärast vabadussõda saadeti Kaitseliit laiali. 1924. aastal oli 1. detsembri ülestõus ja pärast seda kutsuti uuesti ellu ka Kaitseliit. Vajalik on iseenda turvalisuse hoidmine ja ka selleks, et provokatsioonidega ei suudetaks riiki murda. Sisemiste õõnestamiste vastu oleme suutnud end hästi kaitsta. Tartu rahuleping on elav dokument ja see kehtib ka täna.»