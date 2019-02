Teedel valitseb libeduseoht

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Pärastlõunal jõuab Eesti lõunapiirile tihe lume- ja lörtsisadu, mis aegamööda laieneb üle Eesti põhja poole. Õhtu poole sadu tugevneb ning kohati võib tuisata. Päeval puhub ida- ja kagutuul puhanguti kuni 16 m/s. Teedel võib esineda jäidet.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus tuletab sõidukijuhtidele meelde, et olud on talvised ja talviseks sõiduks on tark valida ikka talvine tempo. Naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui talvel suvise kiirusega sõita.