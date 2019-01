Keskerakonna Viljandi- ja Järvamaa ringkonna esinumber Jaak Aab kutsus keskerakondlased täna õhtuks Sakala keskusesse, et valida piirkonnale uus juhatus.

Kuu enne riigikogu valimisi on Keskerakonna Viljandimaa juhatus langenud sellisesse kriisi, et 15 liikmest on alles vaid neli ning suurte vastuolude saatel hakatakse täna erakorraliselt uut juhatust valima.