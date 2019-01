Linnajuhid nihutasid veekeskuse riigihanke tähtaja tänaselt kaks päeva edasi

Eelmise nädala lõpul jõudis lisaks esimesele pakkumisele linnajuhtideni palve veel vähemalt ühelt ettevõtjalt, et konkursi lõpptähtaega kahe päeva võrra pikendataks. See tähendab, et reedel linnale oma hinnapakkumise teinud Rakvere Aqva Spa & Hoteli kõrvale võib oodata konkureerivat pakkumist.

Rakvere ettevõtjate plaan on rajada Viljandi järve äärde, kunagise rannarestorani Vikerkaar platsile spaahotell, mille üks osa oleks veekeskus koos ujulaga. Ujulas tahavad Viljandi linn ja vald osta ujumisaegu oma koolilastele ning spekuleeritud on, et vald ja linn peavad teenuse eest hakkama maksma ligi 300 000 eurot aastas.

Viljandi linnajuhid on veekeskuse ehitust kavandanud nüüdseks ligi 20 aastat ning oktoobris langetatud otsuse kohaselt loobusid nad ideest rajada keskus oma raha eest Viljandi kesklinna ning püüavad saada riigihanke konkursi korras selliselt, et veekeskuse rajaks mõni ettevõtja.

Ehkki linn saab juriidiliselt osta vaid ujumisteenust, on veekeskuse riigihnake konkursi juures täpselt kirjeldatud ka see, milline peab olema ujula juures asuv veekeskus. Linnapea Madis Timpson on seletanud, et ehkki veekeskuse eest linn ettevõtjale maksta ei saa, ei vali linn ja vald konkursilt ühtegi sellist ujulapakkumist, mille juurde pole veekeskust ette nähtud.

Konkursi reeglid panid protestima ühe Pärnu ettevõtja, kes tahtis koos äripartneritega veekeskuse ehitamiseks pakkumist teha. Ehitusfirma juhi Rain Jungi arvates on reeglid painutatud Rakvere Aqva Spa & Hoteli investorite kasuks, nii et keegi teine ei saagi konkursil osaleda. Väga täpselt on linna kaardil kindlaks määratud ala, kuhu tohib ujulat rajada, ning karmid on ka nõuded, mis kirjeldavad varasemat veekeskuse pidamise kogemust.