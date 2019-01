«Rada oli ideaalne ja kogu päev sujus viperusteta,» rääkis Vaarman. Peek lisas, et väga rõõmustav oli noorte osakaal startinute hulgas. Noori oli rajal 17. Kõige noorem startinu oli 8-aastane ning kõige vanemad sõitjad kuuekümne eluaasta ringis. «Ega me stardis täpset vanust küsi, sest kõik startijad on hingelt noored,» sõnas ta.