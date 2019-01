Aasta kalaga käib kaasas eelarvamus

«Eestil on olemas aasta loom, lind, puu, seen, lill, sammal, liblikas ja isegi muld, ent tänaseni polnud kordagi valitud aasta kala. Otsustasime selle lünga täita ja tegime otsa lahti,» ütles ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask ja kirjeldas valiku tegemist: «Kunagi loeti silmu kalaks, seejärel sõõrsuuks ja ehkki tegemist pole luu- ega kõhrkalaga, käsitletakse teda seadustes juba mõnda aega taas kalana. Nii võib öelda, et silm on kalade hulgas tagasi. Lisaks saab jõesilm igapäevaselt teenimatult vähe tähelepanu, aasta kalaks valimine aitab teda laiemalt tutvustada.»

Jõesilm on huvitav ja eriline vee-elanik, kes eristub enamikest teistest kaladest nii oma kerekuju, toitumis- ja eluviisi kui ka mitme muu asjaolu poolest. Siirdekalana veedab ta enamiku oma elust meres, aga kudema tõuseb jõgedesse ja ojadesse. Samuti on jõesilmuga seotud uskumusi ja ebatõdesid. «Näiteks arvatakse, et tegemist on raipesööjaga ja see tekitab osades inimestes tema toiduks tarvitamisel vastumeelsust. Tegelikkuses ei vasta see tõele,» rõhutas Kask.

Jõesilmu püütakse põhiliselt sügiseti kuderände ajal merre suubuvatest jõgedest silmutorbikutega. Eesti parimad silmujõed on Narva ja Pärnu, ent kokku on jõesilmude kudemisest teada 30 jões ja arvukates ojades. Kulinaarselt on see kala erakordselt maitsev ja kõrgelt hinnatud saak, mida süüakse sütel röstituna, marineerituna ja vahel ka suitsutatuna.

Järgmisel aastal on kavas aasta kala valimiseks korraldada internetis suur rahvahääletus, kus saavad osaleda kõik huvilised, selgub ajakirja Kalastaja saadetud pressiteatest.