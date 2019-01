«Me oleme tänavameeskond ja teeme kampaaniat kõigile meie saadikukandidaatidele,» selgitas Keskerakonna Viljandi linna juhatuse aseesimees Sirje Taalmaa ja lisas, et täna on neil esimene seesugune kampaaniapäev.

«Kõige tähtsam on ikka, et inimesed valima lähevad. Keda nad valivad, otsustavad nemad, meie tutvustame Järva- ja Viljandimaa kandidaate. Inimesed on sõbralikud ja tore on nendega vestelda.»