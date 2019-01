Kas teid on kunagi kiusatud? No kindlasti on. Mina igatahes olen küll ülekohut omal nahal tunda saanud. Nii mõnigi kord juhtus, et paar-kolm vanema klassi jõmmi lõikasid kodutee ära ning rebisid koolikoti seljast ja heitsid põõsasse. Piinlikud ja alandavad seigad on säärased.