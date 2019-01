Pärnu ettevõtja ja linnavolikogu liige Rain Jung sai Viljandisse ujula ja veekeskuse rajamiseks innustust paarilt pealinna spordiklubilt, kes olid ta üles otsinud ja uurinud, kas mitmekesi koos tegutsedes võiks Viljandile ujumiskohta pakkuda. Jungi ümber koondunud ettevõtjate eesmärk pole rajada ei hotelli ega spaad, vaid just sportimiskohta, ning reegleid ja linna ­uurides on nad jõudnud seisukohale, et seda pole võimalik teha, ehkki konkurss on korraldatud just ujumisteenuse ostmiseks.