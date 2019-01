Õigele kohale langevad klotsid oli lummav, rahustav ja omamoodi naudingut pakkuv elamus. Ei teagi nüüd, kas süüdistada aastakümneid hiljem kärgatavaid pedantsusplahvatusi tolle mänguga või geenidega, aga fakt on see, et ka üldisemalt hindan praeguses ajas terviklikkust kõiges, mis mu teele satub. Samamoodi kinos. Jah, tihtilugu tuleb pettuda, kuid hetked, mil võimas elamus välgunoolena kehast läbi torkab, on selle võrra väärtuslikumad. Praegu kinodes jooksev «Roheline raamat» («Green Book») on kindlasti üks neist hästi õnnestunud klotsiladumistest.