Uisumaratoni korraldajad pumpasid järvejääle miljon liitrit vett

„Uskumatult kiiresti muutuvad ilmaolud andsid vaid 1-2 tunni pikkuse aja, et pärast lumesaju ja sula lõppu rada jäätumiseks ettevalmistada,” kirjutasid Viljandi rattaklubi liikmed neljapäeva õhtul oma Facebooki seinale ja palusid usiutajaid, et nad kohe jääle ei tükiks,

Mõni tund hiljem kirjutas maratoni rajameister Mikk Mihkel Vaabel, et kahe päeva jooksul on tööd teinud 10 inimest ja rajale on pumbatud miljon liitrit vett. „Nii see uisurada korda tehti,” rõõmustas ta. „Vinged inimesed elavad siin kandis.”