Kui elu on muutunud rutiinseks, muutuvad päevad ühesuguseks. Elame justkui autopiloodil: enam ei märka, mida parasjagu teeme, ja veelgi keerulisem on meenutada, mida tegime päev või kaks tagasi. Inimlik on tunda igatsust uue ja põneva järele, kuid uude olukorda minemine on sageli seotud rutiinist veelgi suurema ebamugavuse ja teadmatusega – olgu väljakutseks töökoha või ameti vahetamine, suhte katkestamine, kolimine, kas või treeningute alustamine.