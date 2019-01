Majapidamise omanik ja toonane Bolagsupplysningeni juhatuse liige Ingrid Ilsjan ütles, et firma on vahetanud aadressi, kuid Krediidiinfo seda veel ei kinnitanud. Nüüd on Bolagsupplysningen äriregistri andmetel registreeritud Tallinna Mustamäe tee algusesse.