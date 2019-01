Linnavalitsus läheb uiskudel lõunat pidama

Sellist uisulõunat või -piknikku tehakse teist aastat. Mullusest on meenutada, et oli tõesti tuisune ilm, kuid ettevõtmine kujunes igati meeleolukaks. Varem, kui peeti kalapidu, korraldati linnavalitsuse avalike suhete spetsialisti Johan-Kristjan Konovalov sõnul ühist kalastamist. "Nii nagu toona on ka praegu asja mõte tõmmata tähelepanu lähenevale sündmusele, seekord siis kümnendale Mulgi uisumaratonile, mis tuleb pühapäeval," lausus ta.