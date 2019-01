Bussid said peatusi juurde

Buss number 43A saab juurde Magatsi peatuse ning buss number 44 Lusika peatuse ja hommikuse ringi nõudeliini osa on muudetud tavaliiniks.

Buss number 45 hakkab peatuma Magatsi ja Lusika peatuses, bussil number 49 on hommikuse ringi nõudeliini osa muudetud tavaliiniks.

Ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase kinnitas, et kõikide maakonnaliinibusside väljumisajad on jäänud samaks. Uusi peatusi on lisatud sõitjate endi soovil.