Suure-Jaani uisuraja kastmine sooja ilma tõttu tulemust ei toonud

Ta laenas pumba ja asus täna järvejääd kastma, aga selgus, et ilm oli liiga soe ja vesi ei hakanud korralikult külmuma.

Ühelt poolt soovib Aivar Paas, et tal endal ja teistel lustijatel oleks võimalik jääl korralikult uisutada, teisalt on tal koos vallaga plaanis ka sel talvel korraldada uisupäev, sedapuhku tuleb see 3. veebruaril.