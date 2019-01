Viljandi järvele asutakse lähipäevadel uisurada valama

Mulgi uisumaratoni korraldaja Kristjan Kivistik ütles, et nad lükkasid laupäeval 2 kilomeetrise uisuringi järvele sisse, aga ilma kastmiseta on seal kahjuks uisutada keeruline. Uisuraja ülevalamiseks on kavas neil kasutada mitut väiksemat pumpa. „Kuna Viljandi linnavalitsus soovib teha kolmapäeval või neljapäeval uisulõuna, siis proovime uisuraja kastmisega selleks ajaks valmis saada,“ kõneles Kristjan Kivistik.