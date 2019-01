Laupäeval oli Viljandis asuv Sakala keskus maakonna nende laulukooride päralt, kes suvel esinevad Tallinnas suurel laulupeol. Sedapuhku harjutati pealinnast saabunud õpetajate käe all kõige raskemaid laule. Peale proovi jalutasid kaks eakamat prouat Arkaadia aias ning üks küsis teiselt, kas ta on kunagi nii raskeid laule laulnud. Too vastas, et ei ole. Sama meelt oli küsija.