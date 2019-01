«Viljandi aasta foto» võistluse võitis Jaan Pääsuke

Viljandi 2018. aasta foto autor on Jaan Pääsuke. Nagu ütles seekordse konkursi korraldaja, kultuuriakadeemia tudeng Kaari Soosalu, siis just Jaan Pääsukese "Hingepüüdja" tekitas žüriis kõige rohkem mõtteid ja lugusid. See on digitöötlus fotost, millel on Narva jõe äärne puu ja selle taha jääb Venemaa.