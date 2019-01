Oodatakse Viljandimaa vapimärgi kandidaate

Vapimärk on Viljandimaa kõrgeim autasu Viljandimaal alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas Viljandi maavalitsus Eesti Vabariigi 85. aastapäeva auks. Seni on vapimärgi pälvinud 16 Viljandimaa väärikat inimest. Esimene neist anti kodu-uurija Enno Piirile, eelmisel korral pälvis selle pikaaegne avaliku võimu teostaja Tarmo Riisk.

Vapimärk on kuuest kuldsest viljapeast koosnev täht, mille peal on Viljandimaa vapp. Märk on valmistatud juveelihõbedast prooviga 925 kraadi. Viljapead on reljeefsed, kaetud puhta kullaga. Vapikilp ja kotkas on hõbedast, viimistletud läbipaistva kuumemaili ning kuldamisega.