Linn sai toetust omavalitsuste ühisameti mudeli väljatöötamiseks

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal ja vallal kokkupuutepunkte ning üheskoos tegutsedes suudavad nad parandada teenuste kvaliteeti. Tema sõnul on võimalik, et ühisameti loomine toob kaasa rahalise kokkuhoiu, kuid peamine on pakkuda elanikele teadmiste ja kogemuste ühendamise kaudu paremaid teenuseid. "Seepärast on mul rahastamisotsuse üle väga hea meel," ütles linnapea.