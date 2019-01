Hiljuti avastas mainekas ­Suurbritannia päevaleht The Guardian oktoobris ilmunud uudise, mis tuginedes ühe Austraalia ja ühe USA ülikooli ühiselt tehtud uuringule kuulutas tervele ilmale, et just eestlaste kodune raamaturiiul on maailma kõige kopsakam. Eestlased lugesid uuringu korraldajatele oma koduriiulilt kokku keskmiselt 218 raamatut. Ameeriklastel näiteks olevat neid poole vähem.