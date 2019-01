Näitusel on eksponeeritud gobelääne, akvarelle, pastelle ning hõbedast sepistatud ehteid.

Viljandi linnagaleriis jõuludeks koostatud kolmiknäitusele on kuraator ­Aate-Heli Õun pealkirjaks valinud «Jagatud mälestused» Mariann Kallase vaiba järgi. See on kolme kunstniku küpsele loomingule pühendatud väljapanek.