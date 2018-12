Sündmuskohal viibiva Sakala kaastöötaja fotograaf Kenno Soo andmetel said päästjad kell 4.28 teate, et Viljandis Pikal tänaval asuvas Tegelaste Toas on tulekahju. Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, olid leegid katusest väljas. Katusealusel korrusel paikneb söögikoha köök.