Muusika ja Mulgi mustrid

Karksi-Nuia külje all asub Kiini-Hansu talu, mis on Olev Vaiksaare ja tema pere pesa juba õige mitmendat põlve. Kui nõukogude aja lõppedes pidasid Vaiksaared kümme aastat ka päriselt põldu ja kasvatasid loomi, siis nüüd on talu lihtsalt kodu, kus saab tegelda kõigega, mis meeldib. Suvel pakutakse näiteks kodumajutust.