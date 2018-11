Juhtkiri. Patriotrots

Kaitseminister Jüri Luik näiteks ütles rahvusringhäälingu vahendusel, et väga piinlik on, et leidus neid, kes oma kohustustest kõrvale hoidsid. Iseenesest on ministri sõnade taga raudne loogika. Neile võiks järele pookida hulga retoorilisi küsimusi. Kes teine kui me ise saame oma kodumaa kaitsmiseks valmistuda? Kas aus inimene jätab talle seadusega pandud kohustused täitmata?