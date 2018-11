Viljandi linna ja maksuameti koostöö teeb ümbrikupalga maksjatel elu keerulisemaks

Maksu-ja tolliameti maksuauditi üksuse juhi Evelin Muttiku sõnul saab hanketingimuste täpsustamisega ja ettevõtete tausta uurimisega tihti ennetada probleemi, et riigihanke objektil tööd seisma või venima ei jääks. „Eriti suurt rõhku tuleks panna alltöövõtjate taustakontrollile, sest tavaliselt esineb ümbrikupalga riski rohkem just nende seas,“ lisas Muttik.

Evelin Muttik ütles, et Viljandi linnavalitsus teadvustab probleemi ja on aruteluks avatud ning selle üle on tal hea meel. "Oleme edasiseks koostööks valmis ja usun, et selle tulemusena muutub Viljandi ettevõtluskeskkond veelgi ausamaks,“ ütles Muttik.